Okan Buruk: Attığımız gol bizi turun içinde tuttu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olan Medipol Başakşehir sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk attıkları golün kendilerini turun içinde tuttuğunun altını çizdi.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Erken gol yemek bizi psikolojik olarak aşağıya çekti, rakibi ise yükseltti. İkinci maç için golü bulmak önemliydi."

"Rövanşta 2-0'lık bir galibiyet tura yetecek. Burada attığımız gol, bizi turun içinde tuttu. Yenebileceğimiz bir takım. 2-0 da yenebileceğimiz bir takım. Ama bu maçta istediklerimizi tam olarak yapamadık. İkinci maçın daha iyi olması gerekiyor."

"Oyun içinde hem bireysel hatalar yaptık hem de rakibe kalemize çok fazla gelme şansı verdik. 2-0 yenebileceğimiz bir takım. Bu oyunculara güveniyorum. İkinci maç için iddialıyız."

"Alışık olduğumuz oyunu oynamaya çalıştık. Saha yerleşiminde sorunlar yaşadık. İlk yarıda ikili mücadelelerde çok eksiktik. Kendimizi daha zorlayabilirdik. İki forvet, üç orta saha, beş orta saha... Önemli olan saha içinde elimizden gelenin en iyisini yapabilmek."

SPORTİNG 3 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (MAÇ SONUCU)