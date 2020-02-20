TFF 2. Lig toplu sonuçları

KIRMIZI GRUP:
Sivas Bld-Sakarya: 1-1, Piserro Kahramanmaraş-GMG Kastamonu: 0-2, Ergene Velimeşe-Eyüp: 0-0, Ankara Demir-Etimesgut Bld: 2-0, Niğde Anadolu-Tuzla: 2-3, Bodrum Bld Bodrumspor- Bayburt Öİ: 1-0, Uşak-Van FK: 2-1, Bandırmaspor- Kırşehir Bld: 1-1, K.Karabük-Elazığ: 3-0 (Hükmen).
BEYAZ GRUP:
Gümüşhane-Afjet Afyon: 1-0, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe: 2-0, Şanlıurfaİnegöl: 0-1, Başkent Akademi-Çorum FK: 2-1, Sarıyer-GMG Kırklareli: 4-0, Hacettepe-Zonguldak Kömür: 1-0, Yılport Samsun-Amed SF: 3-0, 1922 Konya-Manisa FK: 3-3, Pendik-Tarsus İ Y: 0-3.