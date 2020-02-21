Barcelona Eibar hangi kanalda? İspanya La Liga Barcelona Eibar maçı ne zaman ve saat kaçta?

İspanya La Liga 25. hafta maçları kapsamında Barcelona Eibar ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Barcelona Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Barcelona Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

BARCELONA EIBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 25. Hafta Barcelona Eibar maçı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;