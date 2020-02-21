Ersun Yanal Galatasaray'ı ezberledi

11'DE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sarı kart cezası, Rodrigues ve Emre'nin sakatlığı sonrasında derbiye nasıl bir 11'le sahaya çıkılacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi ve 11'ini belirledi. Buna göre pazar günü kalede Altay olacak.Önlerinde Ozan-Tolga ikilisi görev yapacak.Gözlerin çevrili olduğu nokta olan stoper bölgesinde Jailson ile devam kararı alındı. Adil Rami ve Simon Falette'in antrenman performansının henüz ilk 11 seviyesine gelmemesi dolayısıyla Ersun Yanal, Brezilyalı ile yola devam kararı aldı. G.Saray karşısında Serdar Aziz'in partneri yine Jailson olacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrasında "Hazır değil" demesine rağmen Hasan Ali Kaldırım'ı 11'e aldı. Tecrübeli teknik adamın, oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığı, "Hiçbir eksiğim yok, oynamaya hazırım" mesajı alınca tecrübeli sol beki 11'e dahil etme kararını verdiği bildirildi. Hasan Ali, 6 Aralık 2019 tarihindeki Gençlerbirliği maçının ardından ilk kez 11'de sahaya çıkacak.Ersun Yanal'ın Galatasaray, Fatih Terim'in ise Fenerbahçe'ye karşı performanslarında fark var... Sarı-kırmızılı takımın hocası, F.Bahçe'ye karşı 34 maçta 10 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Sarılacivertlilerin hocası ise Galatasaray'a karşı 30 maçta sadece 8 kez kazandı ve 9 beraberlik, 13 yenilgi aldı.