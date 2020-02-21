Fatih Terim rotayı çizdi



ASLANTEPE'DE

EURO

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tek hedefi hasrete son vermek! Kadıköy'de en son 21 yıl önce kazanan sarı-kırmızılıları bir kez daha kendi döneminde zafere taşımak isteyen İmparator, takımın dizilişini de bozmadan sahada olacak.. Kilidi orta sahada çözmeyi düşünen Terim, Lemina'nın yerine Seri'yi ön liberoya çekecek. Belhanda 8 numara pozisyonunda oynarkenTerim, Emre'den orta sahadaki Seri-Belhanda ikilisine yardım etmesini istedi.İki deneyimli teknik direktörü karşı karşıya getirecek olan derbide Fatih Terim ve Ersun Yanal galibiyet için sahaya çıkacak. Bu tarihe kadar iki hoca birbirlerine 10 kez rakip oldu ve Terim, Yanal'a üstünlük sağladı. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, deneyimli rakibine karşı 3 galibiyet elde ederken 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Terim, Yanal'a 1 kez yenildi.Ülker Stadı'nda 2 bin 280 G.Saraylı yerini alacak. Pazar öğlen TT Stadı'nda toplanacak 2 bin 280 taraftarlar için 35 otobüs ayarlandı. Derbide takımını tribünden destekleme şansına sahip bu taraftarlar, dev maçın başlamasına 3-4 saat kala polis eşliğinde Aslantepe'den Kadıköy'e taşınacaklar.Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmen ayrılmak için 8 Ağustos'u bekliyor. Bu tarihte 18 yaşından gün alacak Kapı, istediği kulübe gitme hakkını kazanacak. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 2002 doğumlu yıldız adayını transfer etmek isteyen yabancı kulüpler, Galatasaray'a 360 bin Euro yetiştirme bedeli ödemek zorunda.