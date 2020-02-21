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'den 'a derbi göndermesi! "Kapatalım önünü"

'in 23. haftasında iki dev kulüp ve kozlarını 'de paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kötü, Galatasaray ise iyi formuyla dikkat çekerken sarı-lacivertliler 'Kadıköy büyüsü'ne güveniyor. 21. yüzyılda rakibine evinde henüz kaybetmeyen Fenerbahçe, bu serinin galibiyetle devam etmesi için ter dökecek. Sarı-kırmızılılar ise seriye son vermek için uğraşacak. Pazar akşamı oynanacak derbi ise şimdiden sosyal medyada başlamış durumda. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray spikerine gönderme olarak yaptığı Kuyt paylaşımı...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:50 ABONE OL
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi göndermesi! Kapatalım önünü

Süper Lig'in 23. haftasında iki tarihi çınar Fenerbahçe ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Dünya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmanın Kadıköy ayağı ise Fenerbahçe'nin başarması zor serisi nedeniyle daha dikkat çekici konumda.

Fenerbahçe, ezeli rakibine sahasında 1999 yılından itibaren yenilmiyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesaplarından bu seriyi anımsatarak paylaşımlar yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o paylaşımlar ve Galatasaray TV spikerine olay gönderme...

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ALEX PAYLAŞIMI

KUYT GÖNDERMESİ!

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Galatasaray TV ekranlarından anlatan spiker, Kuyt'ın topla buluşmasının ardından "Kapatalım önünü" şeklinde bağırmış ve ardından Kuyt golü kaydetmişti.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi göndermesi! "Kapatalım önünü"
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