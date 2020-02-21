Süper Lig'in 23. haftasında iki tarihi çınar Fenerbahçe ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Dünya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmanın Kadıköy ayağı ise Fenerbahçe'nin başarması zor serisi nedeniyle daha dikkat çekici konumda.

Fenerbahçe, ezeli rakibine sahasında 1999 yılından itibaren yenilmiyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesaplarından bu seriyi anımsatarak paylaşımlar yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o paylaşımlar ve Galatasaray TV spikerine olay gönderme...

İLK PAYLAŞIM





ALEX PAYLAŞIMI

KUYT GÖNDERMESİ!

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Galatasaray TV ekranlarından anlatan spiker, Kuyt'ın topla buluşmasının ardından "Kapatalım önünü" şeklinde bağırmış ve ardından Kuyt golü kaydetmişti.