Göztepe’de Titi galibiyete inanıyor

Titi, 4 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Süper Lig'in ne kadar zorlu olduğunu bildiğini belirterek, "Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız" yorumunu yaptı.



Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk karşılaşması olan Beşiktaş maçında müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden Titi, "Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep FK maçında da aynı şey olacak. Taraftarlarımız gelecek, bizi destekleyecek. Aynı atmosferde, aynı havada aynı mücadeleyle çok çok iyi sonuçla sahadan ayrılmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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