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’de Titi galibiyete inanıyor

’de yarın Futbol Kulübü ile Stadı’nda karşı karşıya gelecek ’nin defans oyuncusu Titi, sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Brezilyalı stoper, “Taraftarımızın önünde çok önemli bir maç oynayacağız. Umuyorum ki galibiyet alıp puan toplamaya devam edeceğiz” dedi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 12:25 ABONE OL
Göztepe’de Titi galibiyete inanıyor

Titi, 4 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Süper Lig'in ne kadar zorlu olduğunu bildiğini belirterek, "Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız" yorumunu yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk karşılaşması olan Beşiktaş maçında müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden Titi, "Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep FK maçında da aynı şey olacak. Taraftarlarımız gelecek, bizi destekleyecek. Aynı atmosferde, aynı havada aynı mücadeleyle çok çok iyi sonuçla sahadan ayrılmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Göztepe’de Titi galibiyete inanıyor
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