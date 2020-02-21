İşte Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Alexander Sörloth planı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın stratejisini bordo mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth üzerinden şekillendiriyor. Yalçın'ın bu noktada en çok güvendiği isim ise Domagoj Vida.
Giriş Tarihi: 21.2.2020 00:35Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 02:27ABONE OL
Vodofane Park'ta yarın lider Trabzonspor karşısında olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta teknik heyet hücum planları kadar savunma önlemleri üzerinde de duruyor.