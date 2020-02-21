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İşte teknik direktörü 'ın Alexander Sörloth planı

Süper Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'ta teknik direktör stratejisini bordo mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth üzerinden şekillendiriyor. Yalçın'ın bu noktada en çok güvendiği isim ise Domagoj Vida.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 00:35 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 02:27 ABONE OL
İşte Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Alexander Sörloth planı

Vodofane Park'ta yarın lider karşısında olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak 'ta teknik heyet hücum planları kadar savunma önlemleri üzerinde de duruyor.

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İşte Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Alexander Sörloth planı
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