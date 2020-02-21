İşte Ersun Yanal ve Fatih Terim'in derbi planları

Gustavo'nun cezası, Rodrigues ve Emre'nin sakatlığı sonrasında Yanal, Ozan&Tolga ile orta sahada dinamo etkisi yaratacak

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sarı kart cezası, Rodrigues ve Emre'nin sakatlığı sonrasında derbiye nasıl bir 11'le sahaya çıkılacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi ve 11'ini belirledi. Buna göre pazar günü kalede Altay olacak. Savunmada İsla, Jailson, Serdar, Hasan dörtlüsü yer alacak. Önlerinde Ozan-Tolga ikilisi görev yapacak. Sağ kanatta Dirar, sol kanatta Deniz, forvet arkasında Kruse ve ileride Muriqi forma giyecek. Gözlerin çevrili olduğu nokta olan stoper bölgesinde Jailson ile devam kararı alındı. Adil Rami ve Simon Falette'in antrenman performansının henüz ilk 11 seviyesine gelmemesi dolayısıyla Ersun Yanal, Brezilyalı ile yola devam kararı aldı. G.Saray karşısında Serdar Aziz'in partneri yine Jailson olacak.