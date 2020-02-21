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İşte ve 'in derbi planları

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında , 'ı konuk edecek. Fenerbahçe teknik direktörü ve Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı derbi stratejilerini oluştururken SABAH Gazetesi muhaberlerinden Volkan Demir, Samandıra'da; Mehmet Özcan ise Florya'da yaşanan son gelişmeleri derlediler.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 00:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 02:28 ABONE OL
İşte Ersun Yanal ve Fatih Terim'in derbi planları

Gustavo'nun cezası, Rodrigues ve Emre'nin sakatlığı sonrasında Yanal, Ozan&Tolga ile orta sahada dinamo etkisi yaratacak

'de Luiz Gustavo'nun sarı kart cezası, Rodrigues ve Emre'nin sakatlığı sonrasında derbiye nasıl bir 11'le sahaya çıkılacağı merak konusuydu. Teknik direktör kararını verdi ve 11'ini belirledi. Buna göre pazar günü kalede Altay olacak. Savunmada İsla, Jailson, Serdar, Hasan dörtlüsü yer alacak. Önlerinde Ozan-Tolga ikilisi görev yapacak. Sağ kanatta Dirar, sol kanatta Deniz, forvet arkasında Kruse ve ileride Muriqi forma giyecek. Gözlerin çevrili olduğu nokta olan stoper bölgesinde Jailson ile devam kararı alındı. Adil Rami ve Simon Falette'in antrenman performansının henüz ilk 11 seviyesine gelmemesi dolayısıyla Ersun Yanal, Brezilyalı ile yola devam kararı aldı. G.Saray karşısında Serdar Aziz'in partneri yine Jailson olacak.

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İşte Ersun Yanal ve Fatih Terim'in derbi planları
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