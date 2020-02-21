Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Türkiye'de dev turnuva! Galatasaray Liverpool Boca Juniors ve River Plate...

'de dev turnuva! ve ...

ESPN'de görev yapan Gustavo Yarroch'un iddiasına göre bir Türk girişimci, 'de dostluk turnuvası düzenlemek için harekete geçti. Haberde, turnuvada yer alacak ekiplerin ve olduğu bilgisi yer aldı.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 13:58 ABONE OL
Türkiye'de dev turnuva! Galatasaray Liverpool Boca Juniors ve River Plate...

ESPN'den yayınlana habere göre Türkiye için büyük ses getirecek bir organizasyon düzenlenecek...

İsmi verilmeyen bir Türk işadamının, şu an Arjantin'de bulunduğu ve River Plate ve Boca Juniors yetkilileriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.

Ünlü gazeteci Gustavo Yarroch, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de düzenlenmesi planlanan dostluk turnuvası için, "Bir Türk girişimci, River Plate, Boca, Galatasaray ve Liverpool'u davet etmiş." dedi.

"YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞÜYOR"
Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Yarroch, "Bu girişimci ne yapıyor? Her iki kulübün yöneticilerini, hem River Plate'in, hem de Boca Juniors'un durumunu öğrenmeye çalışıyor. Bu isim, gelecek yaz ya da gelecek Ocak ayında turnuvayı düzenlemeye çalışıyor ve takvimi ayarlamak için uğraşıyor." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de dev turnuva! Galatasaray Liverpool Boca Juniors ve River Plate...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN