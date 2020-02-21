Türkiye'de dev turnuva! Galatasaray Liverpool Boca Juniors ve River Plate...

ESPN'den yayınlana habere göre Türkiye için büyük ses getirecek bir organizasyon düzenlenecek...

İsmi verilmeyen bir Türk işadamının, şu an Arjantin'de bulunduğu ve River Plate ve Boca Juniors yetkilileriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.

Ünlü gazeteci Gustavo Yarroch, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de düzenlenmesi planlanan dostluk turnuvası için, "Bir Türk girişimci, River Plate, Boca, Galatasaray ve Liverpool'u davet etmiş." dedi.

"YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞÜYOR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Yarroch, "Bu girişimci ne yapıyor? Her iki kulübün yöneticilerini, hem River Plate'in, hem de Boca Juniors'un durumunu öğrenmeye çalışıyor. Bu isim, gelecek yaz ya da gelecek Ocak ayında turnuvayı düzenlemeye çalışıyor ve takvimi ayarlamak için uğraşıyor." dedi.