Ersan Parlatan: "3 puanı kaçırdık"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, uzatma bölümünde yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da birçok fırsat yakaladığını kaydeden Parlatan, "İkinci devre iyi bir görüntü çizdik. Duran top organizasyonunda kornerden 1-0'ı bulmamız önemliydi. Bundan sonraki önde baskıyı kurduk, geriye yaslanmadık. Bizim istediğimiz oyun anlayışıydı. Futbolda böyle oluyor, üzücü bir durum, 2-0 yapabilirdik ama üzgünüz. Duran top organizasyonundan rakibimiz 1-1'i yakaladı. İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Onlara sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik" şeklinde konuştu.