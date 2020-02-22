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ve 'dan derbi paylaşımları

ve , 'in 23. haftasında yarın oynayacakları derbi öncesi sosyal medya hesaplarından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 00:11 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımları

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın 19.00'da başlayacak maça bir gün kala her iki takım da çarpıcı paylaşımda bulundu.

42 puanla ligde 4. sırada bulunan ve lider Trabzonspor ile arasında sadece 3 puan bulunan Galatasaray, 19.05'te yaptıpı paylaşımda "#Hedef23" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekibin yaptığı paylaşım şu şekilde:

38 puanla 6. sırada bulunan ve son 3 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe ise 19.07'de "Lacivert olmadan sarı sevilmez #BurasıKadıköy" ifadeleriyle derbi paylaşımında bulundu.

İşte sarı lacivertlilerin paylaşımı:

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımları
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