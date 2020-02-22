Göztepe - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK İzmir'de karşı karşıya geliyor. Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa...
CANLI ANLATIM
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode
GÖZTEPE 2. KEZ EVİNDE!
Yeni stadı Gürsel Aksel'e ikinci defa çıkacak olan Göztepe, ilk maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti. Daha sonra ise Çaykur Rizespor ile oynanması planlanan karşılaşma, konuk ekibin hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelememesinden ötürü ertelenmişti.