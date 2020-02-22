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- Gaziantep FK | CANLI

'in 23. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Göztepe bir maçı eksik olmak üzere 33 puanla 8. sırada bulunuyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmanın canlı takibini sabah.com.tr/spor sayfasında bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 16:57 ABONE OL
Göztepe - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK İzmir'de karşı karşıya geliyor. Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa...

CANLI ANLATIM




İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode

GÖZTEPE 2. KEZ EVİNDE!

Yeni stadı Gürsel Aksel'e ikinci defa çıkacak olan Göztepe, ilk maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti. Daha sonra ise Çaykur Rizespor ile oynanması planlanan karşılaşma, konuk ekibin hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelememesinden ötürü ertelenmişti.

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Göztepe - Gaziantep FK | CANLI
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