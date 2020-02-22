Göztepe - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK İzmir'de karşı karşıya geliyor. Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa...

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İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode

GÖZTEPE 2. KEZ EVİNDE!

Yeni stadı Gürsel Aksel'e ikinci defa çıkacak olan Göztepe, ilk maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti. Daha sonra ise Çaykur Rizespor ile oynanması planlanan karşılaşma, konuk ekibin hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelememesinden ötürü ertelenmişti.