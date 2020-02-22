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Karius: iyi maç çıkardı

'ın Alman kalecisi Loris Karius, 2-2 biten mücadelesi sonrası bordo-mavili ekibin genç kalecisi 'ın performansını değerlendirdi. Deneyimli eldiven, "Uğurcan Çakır çok iyi kurtarışlar yaptı, kabul etmek lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 23:15 ABONE OL
Karius: Uğurcan Çakır iyi maç çıkardı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla derbiye damga vuran isimlerden biri oldu. Siyah-beyazlı ekibin kalecisi Karius da 23 yaşındaki eldivenden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Karius, "Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı, kabul etmek lazım ama bazı pozisyonlar vardır, hücum anlamında bitirici işlerde kararlı davranırsanız, kaleciye şans bırakmazsınız, kalecinin hiçbir şansı olmaz. Bu öldürücü bir içgüdüdür." dedi.

Alman file bekçisi yedikleri ilk gole de değinerek, "İlk gol öncesinde de bir faul pozisyonu var, bu sezon bu pozisyonlarda bizim lehimize de düdük çalınmıyor, buna da değinmeden geçmeyelim." ifadelerini kullandı.

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Karius: Uğurcan Çakır iyi maç çıkardı
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