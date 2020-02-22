BÜLENT TİMURLENK:
Vedat atarsa Fenerbahçe kazanıyor, Muslera tutarsa G.Saray zor kaybediyor. Kruse-Emre Akbaba rekabetinden bakalım tabelaya ne yansıyacak
AHMET ÇAKAR:
Terim'in tecrübesi ve oyuncular üzerindeki hegemonyası Yanal'dan katbekat fazla. Ama bu derbide yetmez. Böyle maçlarda düğümü futbolcular çözer
1-DERBİYE
1 gün kaldı. F.Bahçe'nin Kadıköy serisi sürer mi, yoksa 21 yıllık gelenek bozulur mu?
2-ERSUN
Yanal ile Fatih Terim'i karşılaştırır mısınız?
3-F.BAHÇE
Başkanı Ali Koç, Turkuvaz Medya Grubu'nu suçlayarak TFF ve hakemleri eleştirdi. Takımın durumuyla ilgili ise net bir açıklama yapmadı. Koç'un sözlerini nasıl yorumlarsınız?
4-DERBİNİN
hakemi Halil
Umut Meler…
Kariyerinde ilk defa derbi
yönetecek. Bu yükün
altından kalkabilir mi? Artı
ve eksileri neler?
BÜLENT TİMURLENK
: Derbide iki maestro Gustavo ve Lemina yok. İkisi de orta sahayı çekip çeviren, iki stoper arasına girip oyun kuran ve olmadıklarında takım arkadaşlarının yerlerini doldurmayacakları isimler. Fenerbahçe'nin pozisyona girme sıkıntısı yok, 5 puan kayıp yaşadıkları Trabzonspor maçlarında da, kazandıkları Beşiktaş derbilerinde de ve iki Başakşehir maçında da iyi futbol oynadılar.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi de dahil büyük maçlarda bu sezon Terim takımı hüviyetine sahip bir oyununu izleyemedik. G.Saray kupaya veda ettiği Alanya maçının futbol çizgisine güvenip gidiyor Kadıköy'e.
Trabzonspor bugün puan kaybı yaşarsa, F.Bahçe derbi sonrasında rakiplerine göre kolay fikstüre güvenip daha iştahlı çıkacak derbiye. İlk yarıdaki derbide kötü futbolun ardından tansiyon yine tavan yapmışken iki takımın da futbol doğrularını yapacağını söylemek zor. Vedat atarsa Fenerbahçe kazanıyor, Muslera tutarsa G.Saray zor kaybediyor. Kruse-Emre Akbaba rekabetinden bakalım tabelaya ne yansıyacak...
AHMET ÇAKAR:
Derbileri önceden kimse kestiremez. Fakat tabii ki mistik bir gelenek var. G.Saray orada çeyrek asra yakındır kazanamıyor.
Ama mevcut tabloda, şu takım favori veya şu kazanır diyebilmek kesinlikle mümkün değildir.
ALİ KOÇ İSTIYOR Kİ HERKES ONUN EMRİNDE OLSUN
ÇAKAR:
Ali Koç arenadaki boğa gibi herkese saldırıyor. Önce 'siyasiler' dedi, sonra komik duruma düştü. Hakemler konusunda haklı olabilir. Doğrudur, sezon başından beri F.Bahçe hakem mağduriyeti yaşıyor.
Ama o zaman gizlice Zorlu toplantısını yapmayacaktı ya da spor kamuoyuyla bunu paylaşacaktı. Turkuvaz Grubu'na saldırmak bir acz ifadesidir. Aklı sıra F.Bahçe camiasıyla bir medya kuruluşunu karşı karşıya getirmek istiyor. Sezon başı Terim'e saldırdı. Koskoca F.Bahçe Başkanı bir teknik adama, 'kabadayı' derse, 'sicili bozuk' derse, yarın bir gün de Ali Koç'a ait tuhaf şeyler konuşulmaya başlar. O istiyor ki medya kuruluşları onu yalasın. Yalamak derken ne demek istediğim çok açık.
Eleştirmesin, hatalarını söylemesin, vizyonsuzluğunu ortaya koymasın. Aynı basın toplantısında bir de Müjdat Yetkiner gibi F.Bahçe'ye hayatını vermiş, bir eski kaptana saldırdılar. Neymiş efendim, benim ricam üzerine bana bir video yollamış. Siz komik misiniz? Müjdat Yetkiner'den ki benim çok yakın arkadaşımdır, rica ettiğim video 3 yıldır milyonlarca insanın izlediği Aziz Yıldırım'ın konuşması. Ali Koç öyle bir konuşuyor ki sanki Müjdat Yetkiner, bana kozmik odadan aldığı gizli bir ses kaydını yollamış. Yahu Ali Koç, bırak bu işleri! Sen istiyorsun ki medya mensupları senin istediklerini yapsın, onları azarlayabilesin.
SAYGI DUYMAK ZORUNDA
TİMURLENK:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bozguna uğrarken eleştirilmedi mi? Beşiktaş, Avcı ile kötü başladığında sert yorumlarla karşı karşıya kalmadı mı? Terim'in ligin ilk yarısında puan kaybı yaşadığı maçlardan sonra yazılan köşe yazıları arşivlerde değil mi? F.Bahçe, zordaki takımlara karşı kaybettiğinde eleştirilmeyecek mi?
Comolli'nin transfer fiyaskoları, bile bile lades olan bu formayı taşımakta zorlanacak adamlara imza atarken "Harika transferler" mi dendi? F.Bahçe'nin iyi futbol oynadığı ama puan kaybı yaşadığı maçlardan sonra oyununun hakkı verilmedi mi? Trabzonspor mantıklı transferler yapıyor, buna sessiz mi kalmak lazım! Dünyanın her yerinde kulüpleri yönetenler, teknik adamlar ve futbolcular arasında aşk-nefret ilişkisi vardır. Burada mühim olan sevmediğiniz, katılmadığınız fikirlere bile saygı duymanız.
ERSUN YANAL TAKIMINI DERBİLERE İYİ HAZIRLAR
ÇAKAR:
Yanal ile Terim'i mukayese etmek yarış atı ile çiftlik atını mukayese etmek gibidir. Terim'in tecrübesi ve oyuncular üzerindeki hegemonyası Yanal'dan katbekat fazla. Ama bu da yetmez. Böyle maçlarda bırakın deneyimsiz hocayı, kenarda çaycı da olsa iş oyuncularda biter. TİMURLENK:
Terim, Türkiye'de kiminle kantara çıkarsa ağır basar. Yanal'ın üzerinde zirvenin uzağında kalmış olmanın baskısı var.
Terim kariyerindeki belki de en kötü ve buhranlı ilk yarının ardından takımıyla birlikte ayağa kalktı. Yanal, hepsini kazanmasa da takımını büyük maçlara iyi hazırladı. Derbide alacağı bir galibiyet sonrası önündeki fikstür ona olan güvensizliği ortadan kaldırabilir.
TERCİHLER NE OLACAK?
İki teknik adam eksik oyuncularının yerine kaç taşı yerinden oynatacak yarın buna bakalım. Terim; Belhanda ve Falcao ile mi başlayacak?
Onyekuru yine Ömer'in arkasında yedek mi bekleyecek? Yanal, Hasan Ali'ye forma verip, Dirar'ı sağ kanada mı çekecek? Stoperde yine maç eksiği olan Falette mi görev yapacak? Bakalım tercihler sahada ne kadar ses getirecek?
MELER'İ ATAMANIN MANTIĞI YOK
ÇAKAR
: Sezonun futbol, puan, sosyal risk açısından bugüne kadarki en zor maçı yarın Kadıköy'de oynanacak. Bir tarafta art arda puan kaybeden F.Bahçe, diğer tarafta Galatasaray'ın müthiş yükselişi… Üstelik inleyen, bağıran, hakemleri, TFF'yi ve arsızca, bir medya kuruluşunu hedefe koyan Ali Koç var.
F.Bahçe kaybederse sadece şampiyonluğu kaybetmez, Ali Koç'un ne karizması ne de başkanlıkta gücü kalır . Ersun Yanal, zaten gider ve Ali Koç belki de gene l kurul kararı alır. Üstelik büyü de bozulmuş olur k i bu da F.Bahçe camiasını daha da yaralar.Ş artlar böyleyken Türkiye'de MHK diye komik ve yetersiz bir kurum var.
Başında bir eski futbolcu, koltuğu bırakmamak için her türlü yanlışı yap-ı yor. Be adamlar! Hayatında hiçbir derbi maçı yönetmemiş bir hakemi ne kadar iyi olursa olsun böyle bir maça atamanın mantığı var mı? Halil Umut Meler , iyi hakem olabilir, ama bu maçları formda olan iy i hakem değil, bu havayı solumuş, deneyimli hakemler yönetir. Diyelim ki Meler, ağır bir hata yaptı. VAR da düzeltemedi.
Bunun altından kim kalkacak? Sonuçta bana göre Zekeriya Alp MHK'si aylardır yaptığı rezilliklere ve yanlışlara bir yenisini ekledi.