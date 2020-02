DERBİLERE

Vedat atarsa Fenerbahçe kazanıyor, Muslera tutarsa G.Saray zor kaybediyor. Kruse-Emre Akbaba rekabetinden bakalım tabelaya ne yansıyacakTerim'in tecrübesi ve oyuncular üzerindeki hegemonyası Yanal'dan katbekat fazla. Ama bu derbide yetmez. Böyle maçlarda düğümü futbolcular çözer1 gün kaldı. F.Bahçe'nin Kadıköy serisi sürer mi, yoksa 21 yıllık gelenek bozulur mu?Yanal ile Fatih Terim'i karşılaştırır mısınız?Başkanı Ali Koç, Turkuvaz Medya Grubu'nu suçlayarak TFF ve hakemleri eleştirdi. Takımın durumuyla ilgili ise net bir açıklama yapmadı. Koç'un sözlerini nasıl yorumlarsınız?hakemi HalilUmut Meler…Kariyerinde ilk defa derbiyönetecek. Bu yükünaltından kalkabilir mi? Artıve eksileri neler?: Derbide iki maestro Gustavo ve Lemina yok. İkisi de orta sahayı çekip çeviren, iki stoper arasına girip oyun kuran ve olmadıklarında takım arkadaşlarının yerlerini doldurmayacakları isimler.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi de dahil büyük maçlarda bu sezon Terim takımı hüviyetine sahip bir oyununu izleyemedik.Trabzonspor bugün puan kaybı yaşarsa, F.Bahçe derbi sonrasında rakiplerine göre kolay fikstüre güvenip daha iştahlı çıkacak derbiye. İlk yarıdaki derbide kötü futbolun ardından tansiyon yine tavan yapmışken iki takımın da futbol doğrularını yapacağını söylemek zor. Vedat atarsa Fenerbahçe kazanıyor, Muslera tutarsa G.Saray zor kaybediyor. Kruse-Emre Akbaba rekabetinden bakalım tabelaya ne yansıyacak...Derbileri önceden kimse kestiremez.Ama mevcut tabloda, şu takım favori veya şu kazanır diyebilmek kesinlikle mümkün değildir.Ali Koç arenadaki boğa gibi herkese saldırıyor. Önce 'siyasiler' dedi, sonra komik duruma düştü.Ama o zaman gizlice Zorlu toplantısını yapmayacaktı ya da spor kamuoyuyla bunu paylaşacaktı. Turkuvaz Grubu'na saldırmak bir acz ifadesidir. Aklı sıra F.Bahçe camiasıyla bir medya kuruluşunu karşı karşıya getirmek istiyor. Sezon başı Terim'e saldırdı. Koskoca F.Bahçe Başkanı bir teknik adama, 'kabadayı' derse, 'sicili bozuk' derse, yarın bir gün de Ali Koç'a ait tuhaf şeyler konuşulmaya başlar.Eleştirmesin, hatalarını söylemesin, vizyonsuzluğunu ortaya koymasın. Aynı basın toplantısında bir de Müjdat Yetkiner gibi F.Bahçe'ye hayatını vermiş, bir eski kaptana saldırdılar. Neymiş efendim, benim ricam üzerine bana bir video yollamış. Siz komik misiniz? Müjdat Yetkiner'den ki benim çok yakın arkadaşımdır, rica ettiğim video 3 yıldır milyonlarca insanın izlediği Aziz Yıldırım'ın konuşması. Ali Koç öyle bir konuşuyor ki sanki Müjdat Yetkiner, bana kozmik odadan aldığı gizli bir ses kaydını yollamış. Yahu Ali Koç, bırak bu işleri!Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bozguna uğrarken eleştirilmedi mi? Beşiktaş, Avcı ile kötü başladığında sert yorumlarla karşı karşıya kalmadı mı? Terim'in ligin ilk yarısında puan kaybı yaşadığı maçlardan sonra yazılan köşe yazıları arşivlerde değil mi?Comolli'nin transfer fiyaskoları, bile bile lades olan bu formayı taşımakta zorlanacak adamlara imza atarken "Harika transferler" mi dendi? F.Bahçe'nin iyi futbol oynadığı ama puan kaybı yaşadığı maçlardan sonra oyununun hakkı verilmedi mi? Trabzonspor mantıklı transferler yapıyor, buna sessiz mi kalmak lazım! Dünyanın her yerinde kulüpleri yönetenler, teknik adamlar ve futbolcular arasında aşk-nefret ilişkisi vardır.Yanal ile Terim'i mukayese etmek yarış atı ile çiftlik atını mukayese etmek gibidir. Terim'in tecrübesi ve oyuncular üzerindeki hegemonyası Yanal'dan katbekat fazla.Terim, Türkiye'de kiminle kantara çıkarsa ağır basar.Terim kariyerindeki belki de en kötü ve buhranlı ilk yarının ardından takımıyla birlikte ayağa kalktı. Yanal, hepsini kazanmasa da takımını büyük maçlara iyi hazırladı. Derbide alacağı bir galibiyet sonrası önündeki fikstür ona olan güvensizliği ortadan kaldırabilir.İki teknik adam eksik oyuncularının yerine kaç taşı yerinden oynatacak yarın buna bakalım.Onyekuru yine Ömer'in arkasında yedek mi bekleyecek? Yanal, Hasan Ali'ye forma verip, Dirar'ı sağ kanada mı çekecek? Stoperde yine maç eksiği olan Falette mi görev yapacak?: Sezonun futbol, puan, sosyal risk açısından bugüne kadarki en zor maçı yarın Kadıköy'de oynanacak. Bir tarafta art arda puan kaybeden F.Bahçe, diğer tarafta Galatasaray'ın müthiş yükselişi…F.Bahçe kaybederse sadece şampiyonluğu kaybetmez, Ali Koç'un ne karizması ne de başkanlıkta gücü kalır . Ersun Yanal, zaten gider ve Ali Koç belki de gene l kurul kararı alır. Üstelik büyü de bozulmuş olur k i bu da F.Bahçe camiasını daha da yaralar.Başında bir eski futbolcu, koltuğu bırakmamak için her türlü yanlışı yap-ı yor. Be adamlar! Hayatında hiçbir derbi maçı yönetmemiş bir hakemi ne kadar iyi olursa olsun böyle bir maça atamanın mantığı var mı? Halil Umut Meler , iyi hakem olabilir, ama bu maçları formda olan iy i hakem değil, bu havayı solumuş, deneyimli hakemler yönetir.Bunun altından kim kalkacak? Sonuçta bana göre Zekeriya Alp MHK'si aylardır yaptığı rezilliklere ve yanlışlara bir yenisini ekledi.