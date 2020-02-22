Talimat değişti: Bin düşün, bir konuş!

BUGÜN NELER OLDU

TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Talimatın "Tahrik edici davranış ve etik ilkelerine aykırı açıklamalardan kaçınma" başlığındaki 12. maddesi, değişikliğin ardından şu şekilde oldu: Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler;a) Heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı,b) Kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak,c) Taraftarların ve izleyicilerin -çirkin ve kötü tezahürat da dahil olmak üzere- olumsuz tüm davranışlarını özendirecek, tahrik ve teşvik edecek beyan ve davranışlar ile,d) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalardan bulunmaktan, kaçınmak zorundadır.