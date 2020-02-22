Tehlike büyük!

BUGÜN NELER OLDU

Ülke puanı sıralamasında kritik bir eşikte olan Türkiye, Medipol Başakşehir'in Sporting'e 3-1 yenilmesiyle sarsıldı. Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne 2021-22'de direkt katılabilmesi için 11.'likteki yerimizi korumamız gerekiyor.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Avusturya ekiplerinin tur atlaması halinde, 11. sıradaki yerimizi kaybetme ihtimalimiz artacak. Öte yandan 10. sıradaki Ukrayna'nın (33.900) takımı Shakhtar Donetsk ise sahasında Benfica'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.