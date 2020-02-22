Trabzon için 3 puandan fazlası

NWAKAEME

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem bireysel hem de takım halinde daha önce elde edilen birçok başarıya da bir adım daha yaklaşacak ya da egale edecek. İşte galibiyetin Fırtına'ya getirecekleri:1-takım karşısında 1983'ten bu yana ilk kez üç maç üst üste kazanmış olacak.2-, kendisi gibi 2004-2005 sezonunun devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık kazanma serisini yakalayacak.3-golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Sörloth, ağları sarsması halinde Şota'nın (25) ardından Trabzonspor'un en fazla gol atan yabancısı unvanını alacak.4-sezonunun ardından (11 maç) 7 maçla son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak.Dün saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na gelen Trabzonspor, taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Bordo-mavililer, yoğun güvenlik önlemleri altında otele gitti.TRABZONSPOR'DA Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılan Nwakaeme, ağrıları artınca kadrodan çıkarıldı. Nijeryalı oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ve kart cezalısı Obi Mikel de kafilede yer almadı. Bordo-mavililerde Beşiktaş maçı öncesi Campi, Pereira ve Guilherme sarı kart cezası sınırında bulunuyor.