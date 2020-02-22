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Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Rakibi boğmalıyız"

Süper Lig'in 23. haftasında lider , Vedafone Park'ta ile karşılaşacak. Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir oyuncularını bu sözlerle uyardı:"Orta sahanın kontrolünü almamız gerekiyor. 90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz"

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:29 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Rakibi boğmalıyız
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Rakibi boğmalıyız"
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