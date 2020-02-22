Yiğidolar geri döndü

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yiğidolar, 9. dakikada Hakan Arslan'a ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti.Atışı kullanan Mert Hakan Yandaş, topu filelerle buluşturdu.Kalan sürede iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayıncaAlanyaspor ise üst üste 3. maçını da kazanamadı.Sivasspor'a galibiyeti getiren golü atan Mert Hakan Yandaş'ın sevinci olay yarattı. 25 yaşındaki oyuncu, golünün ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un önünde sevindi veG.Saray ile anlaştığı iddia edilen Mert Hakan maçtan sonra ise, "Erol Bulut'a bir tepkim yoktu. Bize sırtını çeviren taraftarlara yaptım" ifadesini kullandı.

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