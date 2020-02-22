Yiğidolar geri döndü

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yiğidolar, 9. dakikada Hakan Arslan'a ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
Atışı kullanan Mert Hakan Yandaş, topu filelerle buluşturdu. 60'ta Alanya'dan Cisse'nin şutu direkten döndü.
Kalan sürede iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca Sivasspor, ligde 4 haftalık galibiyet hasretini giderdi ve kötü gidişe 'Dur' dedi.
Alanyaspor ise üst üste 3. maçını da kazanamadı.
OLAY SEVİNÇ!
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü atan Mert Hakan Yandaş'ın sevinci olay yarattı. 25 yaşındaki oyuncu, golünün ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un önünde sevindi ve yaptığı hareket sosyal medyada, Bulut'un Galatasaray'a attıkları gol sonrası Fatih Terim'in önünde yaptığı sevince benzetildi.
G.Saray ile anlaştığı iddia edilen Mert Hakan maçtan sonra ise, "Erol Bulut'a bir tepkim yoktu. Bize sırtını çeviren taraftarlara yaptım" ifadesini kullandı.