Biz artık yokuz!

KARİUS

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kaçan fırsatlardan dert yandı. Yalçın, 2-1 öne geçmelerinin ardından mutlaka maçı bitirecek golleri de sıralamaları gerektiğini sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Bu beraberlik sonrası yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki taraf da çok iyiydi, oyuncularım motiveydi.Rakip kaleye gelmeden pozisyonlara giriyoruz. Maç kazanmak istiyorsan atacaksın. Maçı bitirmek lazım… İnanılmaz pozisyonlar vardı. Bizim için pozitif bir maç oldu.Net kazanma isteğimizi herkese gösterdik. Çok üstün olduğumuz bir maçı rahat kazanabilirdik. Biz sihirbaz değiliz,HAKEM kararları hakkında, "Atiba'nın pozisyonunu değerlendirmek istemiyorum. Faul mü, değil mi görmedim. Sosa lehine maçın başında verilen bir faul var. Atiba'ya yapılan ondan daha ağırdı. Sezon başından beri hakem arkadaşlarla camia olarak sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapar ama hep aynı tarafa mı oluyor" diyen Yalçın, kaleci Karius hakkında ise,ifadesini kullandı.