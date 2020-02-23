Biz artık yokuz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kaçan fırsatlardan dert yandı. Yalçın, 2-1 öne geçmelerinin ardından mutlaka maçı bitirecek golleri de sıralamaları gerektiğini sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Bu beraberlik sonrası yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki taraf da çok iyiydi, oyuncularım motiveydi. Kazanmak için her şeyi yaptık. Böyle maçlarda küçük ayrıntılar öne çıkıyor.
Rakip kaleye gelmeden pozisyonlara giriyoruz. Maç kazanmak istiyorsan atacaksın. Maçı bitirmek lazım… İnanılmaz pozisyonlar vardı. Bizim için pozitif bir maç oldu. Oyunculara gol atmayı öğretemem. Savunmayı öğretiriz, fiziğini yükseltiriz ancak vuruş yenetek işi..
Net kazanma isteğimizi herkese gösterdik. Çok üstün olduğumuz bir maçı rahat kazanabilirdik. Biz sihirbaz değiliz, problemleri hemen çözemiyoruz. Bu sezonu bitirip önümüzdeki sezon için yeniden yapılanmaya gideceğiz.
KARİUS SENEYE YOLCU
HAKEM kararları hakkında, "Atiba'nın pozisyonunu değerlendirmek istemiyorum. Faul mü, değil mi görmedim. Sosa lehine maçın başında verilen bir faul var. Atiba'ya yapılan ondan daha ağırdı. Sezon başından beri hakem arkadaşlarla camia olarak sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapar ama hep aynı tarafa mı oluyor" diyen Yalçın, kaleci Karius hakkında ise, "Ağır satın alma şartları var. Gelecek sezon bizimle olmayacak"
ifadesini kullandı.