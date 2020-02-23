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ve 'ın eski başkanları derbiyi değerlendirdi!

'in 23. haftası - derbisine ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe eski başkanı ve Galatasaray eski Başkanı , derbiyi değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 12:04 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski başkanları derbiyi değerlendirdi!
Türkiye nefesini tuttu... Gözler Kadıköy'de oynanacak bugünkü dev derbiye çevrildi...

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen Sarı-Lacivertli takımın her zamanki gibi derbide avantajlı taraf olduğunu söyledi.

Şen "Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa mutlaka kazanmak zorunda. Galatasaray'a karşı uzun yıllardır süren bir psikolojik üstünlük var. Kadro olarak da Fenerbahçe çok güçlü. Fatih Terim büyük bir spor adamı ama yıllardır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Bu sene de öyle olacak F.Bahçe kazanacak" dedi.
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski başkanları derbiyi değerlendirdi!
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