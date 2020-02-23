Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibini 3-1'lik skorla yenerken, 21 yıl süren hasreti de bitirdi.

Galatasaray'ın galibiyeti sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesapları da galibiyete özel içerikler paylaştı.

Galatasaray'ın en çok paylaşılan içeriği ise sarı-lacivertli ekibe yapılan 4. yıldız göndermesi oldu. Sarı-kırmızılı takımın paylaştığı videoda, Fenerbahçe Twitter hesabından 2014 yılında "Yeni sezon yükleniyor" başlıklı 4. yıldızın hedeflendiğine paylaşıma yer verildi.

Twitter'dan paylaşılan videoda, Yükleniyor! Yüklenemedi! Bye bye birdies! (Güle güle kuşlar) ifadeleri yer aldı.