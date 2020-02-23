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'dan 'ye olay gönderme

'ın 'yi 'de 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Fenerbahçe'nin 2014 yılında " yükleniyor" başlıklı 4. yıldız paylaşıma göndermede bulunuldu.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 22:52 ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibini 3-1'lik skorla yenerken, 21 yıl süren hasreti de bitirdi.

Galatasaray'ın galibiyeti sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesapları da galibiyete özel içerikler paylaştı.

Galatasaray'ın en çok paylaşılan içeriği ise sarı-lacivertli ekibe yapılan 4. yıldız göndermesi oldu. Sarı-kırmızılı takımın paylaştığı videoda, Fenerbahçe Twitter hesabından 2014 yılında "Yeni sezon yükleniyor" başlıklı 4. yıldızın hedeflendiğine paylaşıma yer verildi.

Twitter'dan paylaşılan videoda, Yükleniyor! Yüklenemedi! Bye bye birdies! (Güle güle kuşlar) ifadeleri yer aldı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
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