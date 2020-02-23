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Geri gelme Vedat

“İyi niyetle de olsa orta alana kadar gelip top alman, takımı ceza sahasında eksik bırakıyor. Yerinde kal ve rakibi hataya zorlu.”

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Geri gelme Vedat
Fenerbahçe'de performansı eleştirilen ve 3 haftadır gol atamayan Vedat Muriqi, teknik heyet tarafından daha fazla ceza sahasında kalması yönünde uyarıldı. Kosovalı golcünün iyi niyetle orta alana kadar gelerek top alması dolayısıyla ceza sahasında eksik kaldıklarını vurgulayan hocalar, "Senin bu kadar sık orta alana gelmene gerek yok. Daha fazla ceza sahasında kalarak rakip stoperleri hataya zorlamalısın. Ayrıca orta sahaya kadar gelerek yorulunca, son vuruştaki etkin azalıyor. Senin daha çok diri kalman lazım" dediler. Sarı-lacivertliler, ligde 12 golü olan Kosovalı santrforun fileleri havalandırdığı bütün maçları kazandı. Sessiz kaldığı 11 maçın 10'unda puan kaybetti.
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Geri gelme Vedat
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