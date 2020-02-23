Geri gelme Vedat

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de performansı eleştirilen veVedat Muriqi, teknik heyet tarafından daha fazla ceza sahasında kalması yönünde uyarıldı. Kosovalı golcünün iyi niyetle orta alana kadar gelerek top alması dolayısıyla ceza sahasında eksik kaldıklarını vurgulayan hocalar,Daha fazla ceza sahasında kalarak rakip stoperleri hataya zorlamalısın. Ayrıca orta sahaya kadar gelerek yorulunca, son vuruştaki etkin azalıyor.dediler. Sarı-lacivertliler, ligde 12 golü olan Kosovalı santrforun fileleri havalandırdığı bütün maçları kazandı.