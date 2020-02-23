Geri gelme Vedat

Fenerbahçe'de performansı eleştirilen ve 3 haftadır gol atamayan
Vedat Muriqi, teknik heyet tarafından daha fazla ceza sahasında kalması yönünde uyarıldı. Kosovalı golcünün iyi niyetle orta alana kadar gelerek top alması dolayısıyla ceza sahasında eksik kaldıklarını vurgulayan hocalar, "Senin bu kadar sık orta alana gelmene gerek yok.
Daha fazla ceza sahasında kalarak rakip stoperleri hataya zorlamalısın. Ayrıca orta sahaya kadar gelerek yorulunca, son vuruştaki etkin azalıyor. Senin daha çok diri kalman lazım"
dediler. Sarı-lacivertliler, ligde 12 golü olan Kosovalı santrforun fileleri havalandırdığı bütün maçları kazandı. Sessiz kaldığı 11 maçın 10'unda puan kaybetti.