Sörloth böyle istedi

Süper Lig'de 19 gole ulaşarak, krallık koltuğunu biraz daha sağlama alan Norveçli yıldız, toplamda ise 34 maçta 24 gol ve 7 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, ayrıca 10 farklı şehirde 16 farklı takıma karşı skor üretmeyi başardı. Bu sezon İstanbul'un üç büyük takımına karşı skor bulan tek futbolcu unvanının da sahibi olan Sörloth, Trabzonspor'un ilk yarıda Beşiktaş'ı evinde 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada da gol atmıştı. Genç oyuncu, dün akşamki mücadeleyle birlikte Trabzonspor'un Süper Lig'de en golcü yabancı futbolcusu olan Şota Arveladze'ye (1995-96, 25 gol) bir adım daha yaklaştı.



BOATENG: Futbol adil değil

Beşıktaş'ın ilk golünü atan, ikincisinin de hazırlayıcısı olan Kevin-Prince Boateng, kaçan pozisyonlardan yakındı. Maçın sonucunu, "Hayâl kırıklığı" olarak nitelendiren Ganalı yıldız, "Daha iyi olan taraf bizdik. Çok iyi baskı yaptık ve fırsatlar yakaladık. Futbol her zaman adil değil. Küçük detaylar sonuca etki eder, futbol böyledir" dedi. Öte yandan 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 2. golünü de Vodafone Park'ta buldu.



ÇAKI GİBİ KALECİ

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır dün akşam 9 isabetli şutun 7'sini çıkararak, takımının sahadan yenilgiyle ayrılmasını önleyen isimlerin başında geldi. Genç file bekçisi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında bu sezon kalesine isabet eden 32 şutun 27'sini kurtardı.



'BURAYA HAKKIMIZLA GELDİK'

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1 puanın sevindirici olduğunu belirtti: "Biz buraya hakkımızla geldik. Bir hedefimiz var. Bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Kimsenin bize 1 puan verdiği yok, emek veriyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Maçı bırakmamak gerekiyor son düdüğe kadar. Pes etmeden, üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Takımın o mücadelesinden ve kaybetmeme isteğinden memnunum."



REKOR VAR, 3 PUAN YOK

Medipol Başakşehir maçında 19 şut ve 31 ortada gol bulamayan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan Beşiktaş, dün akşam da 90 dakikayı 29 şut ve 47 orta ile tamamlayıp sezon rekorunu kırdı. Ancak iki gol atmasına rağmen galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (52) ve isabetli orta yaptığı (20) Süper Lig karşılaşmasını oynadı.