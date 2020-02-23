AVRUPA Ligi son 32 turunda Wolwerhampton'ın Esyanyol'u 4-0 yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldızı Adama Traore ırkçılık kâbusu yaşamıştı. 24 yaşındaki İspanyol bir taraftar, maç sırasında Traore'ye ırkçı tezahüratlar yapıp içinde 'maymun' geçen şarkılar söylerken, bu kez yakayı kurtaramadı. Espanyol taraftarının tutuklandığını açıklayan İngiliz polis müdürü, "Yaptığı kabul edilemez ve göz ardı edilemez. Bu kişilere tolerans gösteremeyiz" diye konuştu.City, UEFA'dan aldığı 2 yıl Avrupa'dan men ve 30 milyon Euro cezaya itiraz için hazırlanıyor. İngiliz kulübü ülkenin ünlü avukatı David Pannick ile anlaştı. İngiliz hükümetine karşı açılan Brexit davasını da savunan ve 2 kez kararı durdurmayı başaran David Pannick'in fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Yapılan anlaşmaya göre 63 yaşındaki avukata Manchester City yönetimi dava boyunca günlük 20 bin pound yani 158 bin TL ödeyecek.KORONAVIRÜS'TEN İtalya da sarsıldı. 42 amatör maçın ertelendiği İtalya'da, Serie D'de de tüm maçlar, Serie C'de Piacenze - Sambenedettese karşılaşması Serie B'de de Ascoli - Cremonese müsabakası virüs nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. İtalya'da virüsün tespit edildiği bölgeler ise Lombardiya ve Veneto oldu. Lombardiya bölgesinden Serie A'da Milan, Inter, Brescia, Atalanta takımları bulunuyor. Veneto bölgesinden ise Hellas Verona, Serie A'da mücadele ediyor.

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