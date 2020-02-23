Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Wolverhampton, Norwich'i farklı geçti! Wolverhampton 3-0 Norwich

, 'i farklı geçti! Wolverhampton 3-0 Norwich

'in 27. haftasında sahasında 'i konuk etti. Molineux Stadium'da oynanan karşılaşmadan 3-0'lık skorla ayrılan taraf ev sahibi oldu. Wolverhampton bu galibiyetle puanını 39 yaparken, Norwich ise 18 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 18:57 ABONE OL
Wolverhampton, Norwich'i farklı geçti! Wolverhampton 3-0 Norwich

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Norwich karşı karşıya geldi. Wolves evinde rahat bir galibiyet aldı.
Wolverhampton'ın 3-0 kazandığı maça damga vuran isim Diogo Jota oldu.

Wolves, Jota'nın 19 ve 30. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmada perdeyi kapatan ise Jimenez oldu.

50. dakikada farkı 3'e çıkaran Jimenez, aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi. Rakibi farklı yenen Wolverhampton puanını 39 yaparak 8. sıraya yükseldi. Norwich ise 18 puanla son sırada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Wolverhampton, Norwich'i farklı geçti! Wolverhampton 3-0 Norwich
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN