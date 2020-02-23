İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Norwich karşı karşıya geldi. Wolves evinde rahat bir galibiyet aldı.

Wolverhampton'ın 3-0 kazandığı maça damga vuran isim Diogo Jota oldu.

Wolves, Jota'nın 19 ve 30. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmada perdeyi kapatan ise Jimenez oldu.

50. dakikada farkı 3'e çıkaran Jimenez, aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi. Rakibi farklı yenen Wolverhampton puanını 39 yaparak 8. sıraya yükseldi. Norwich ise 18 puanla son sırada kaldı.