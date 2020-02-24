Avrupa’nın en iyisi Uğurcan Çakır

ERLİNG

HAALAND

Beşiktaş maçında yediği 2 gole rağmen 7 kurtarışla Trabzonspor'un sahadan 1 puanla ayrılmasını sağlayan Uğurcan Çakır, genel performansıyla adını Avrupa'nın zirvesine yazdı.Uğurcan, tüm yaş kategorileri arasında ise kendisine 9. sırada yer buldu.Genel değerlendirmede Liverpool kalecisi Alisson'un yüzde 87'lik değeriyle ilk sırada olduğu tabloda,Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 21 maçta ağlarında sadece 22 gol gördü ve takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.Beşiktaş filelerini iki kez havalandıran Sörloth'un maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland da kayıtsız kalamadı veyorumunu yaptı. Trabzonsporlu futbolcunun Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Haaland, bordo-mavili taraftarlarınçağrısına iseyanıtını verdi.2-2'lik Beşiktaş beraberliği ile zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor'a bir güzel haber de Abdülkadir Ömür'den geldi. Genç oyuncunun yapılan son sağlık kontrolleri sonrası sakatlığını tamamen atlattığı ve fiziksel açıdan iyi durumda olduğu belirtildi. 10 gün içerisinde yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Ömür'ün beklenenden daha önce iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.