Avrupa’nın en iyisi Uğurcan Çakır

Beşiktaş maçında yediği 2 gole rağmen 7 kurtarışla Trabzonspor'un sahadan 1 puanla ayrılmasını sağlayan Uğurcan Çakır, genel performansıyla adını Avrupa'nın zirvesine yazdı. Liverpool'un yakından takip ettiği genç eldiven, bu sezon %78 kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın 23 yaş ve altı kategorilerinde en iyi kaleci unvanını aldı.
Uğurcan, tüm yaş kategorileri arasında ise kendisine 9. sırada yer buldu.
FERNANDO MUSLERA %80'LE YEDİNCİ
Genel değerlendirmede Liverpool kalecisi Alisson'un yüzde 87'lik değeriyle ilk sırada olduğu tabloda, Galatasaray'dan Fernando Muslera yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle 7.'liğe kuruldu.
Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 21 maçta ağlarında sadece 22 gol gördü ve takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.
ERLİNG HAALAND: BANA GEREK YOK KUZEYİN KRALI SİZDE!
Beşiktaş filelerini iki kez havalandıran Sörloth'un maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland da kayıtsız kalamadı ve "Kuzeyin Kralı"
yorumunu yaptı. Trabzonsporlu futbolcunun Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Haaland, bordo-mavili taraftarların "Trabzon'a gel"
çağrısına ise "Zaten Kuzeyin Kralı'na sahipsiniz"
yanıtını verdi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA
2-2'lik Beşiktaş beraberliği ile zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor'a bir güzel haber de Abdülkadir Ömür'den geldi. Genç oyuncunun yapılan son sağlık kontrolleri sonrası sakatlığını tamamen atlattığı ve fiziksel açıdan iyi durumda olduğu belirtildi. 10 gün içerisinde yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Ömür'ün beklenenden daha önce iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.