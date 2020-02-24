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- Galatasaray derbisini izlediler! , İngiltere yolcusu

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan - Galatasaray derbisinde İngiltere'den 3 kulüp, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı yakından takip etmek için gözlemcilerini Ülker Stadyumu'na gönderdi. Bu ekiplerden biri ise Ozan Tufan transferini bitirmek için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 19:09 ABONE OL
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlediler! Ozan Tufan, İngiltere yolcusu

'nin Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmaya; 3 İngiliz ekibi, için gözlemcilerini gönderdi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlediler! Ozan Tufan, İngiltere yolcusu
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