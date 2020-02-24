Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlediler! Ozan Tufan, İngiltere yolcusu

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde İngiltere'den 3 kulüp, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı yakından takip etmek için gözlemcilerini Ülker Stadyumu'na gönderdi. Bu ekiplerden biri ise Ozan Tufan transferini bitirmek için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 24.2.2020 19:04Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 19:09ABONE OL
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmaya; 3 İngiliz ekibi, Ozan Tufan için gözlemcilerini gönderdi.