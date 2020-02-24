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TFF 1. Lig

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
TFF 1. Lig
Giresunspor-Balıkesirspor:........0-3
Giresunspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 yenildi. Golleri Batuhan, Mrsic (pen) ve Rahmi Anıl Başaran kaydetti.

Altay-Adanaspor:..............................................3-1
Altay, düşme hattındaki Adanaspor'u Paixao'nun hat-trick yaptığı maçta 3-1 yendi. Konuk ekibin tek sayısı Abdülkerim'den (kendi kalesine) geldi.

İstanbulspor-Boluspor:................0-0
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İstanbulspor, sahasında düşme hattındaki Boluspor ile golsüz berabere kaldı.
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