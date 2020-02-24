TFF 1. Lig

BUGÜN NELER OLDU

Giresunspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 yenildi. Golleri Batuhan, Mrsic (pen) ve Rahmi Anıl Başaran kaydetti.Altay, düşme hattındaki Adanaspor'u Paixao'nun hat-trick yaptığı maçta 3-1 yendi. Konuk ekibin tek sayısı Abdülkerim'den (kendi kalesine) geldi.Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İstanbulspor, sahasında düşme hattındaki Boluspor ile golsüz berabere kaldı.