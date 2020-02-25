Başakşehir ateşi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir ilk yarıda birçok pozisyonu değerlendiremedi. 42. dakikada Umar'ın Demba Ba'ya sert bir şekilde çarpmasıyla konuk ekip penaltı kazandı.
Atışı kullanan Visca, turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 60'ta Başakşehir'den Caiçara'nın kafa vuruşu kısa düştü, araya giren Umar Aminu, Rizespor'u maça ortak etti: 1-1. Okan Buruk, stoper olan Martin Skrtel'i 87'de forvet olarak oyuna aldı. 90+1'de sahneye çıkan 35 yaşındaki Slovak futbolcu Başakşehir'e 3 puanı getiren golü attı. Ev sahibi ekip galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, Başakşehir puanını 46'ya yükselterek maç fazlasıyla zirveyi ele geçirdi.
YEDEK FORVETİM YOKTU AKLIMA SKRTEL GELDİ!
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maçtan sonra, "3. değişiklik için yedek forvetimiz yoktu. Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Oyuna aldım, o da golünü attı. Lider olmak çok önemliydi, inşallah böyle devam edeceğiz" dedi. Buruk, Sporting maçı için ise "Hedeflerimiz var. Turdan umudu kesmiş değiliz" yorumunu yaptı.