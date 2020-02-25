Başakşehir ateşi

SKRTEL

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir ilk yarıda birçok pozisyonu değerlendiremedi.Atışı kullanan Visca, turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 60'ta Başakşehir'den Caiçara'nın kafa vuruşu kısa düştü, araya giren Umar Aminu, Rizespor'u maça ortak etti: 1-1. Okan Buruk, stoper olan Martin Skrtel'i 87'de forvet olarak oyuna aldı. 90+1'de sahneye çıkan 35 yaşındaki Slovak futbolcu Başakşehir'e 3 puanı getiren golü attı.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maçtan sonra, "3. değişiklik için yedek forvetimiz yoktu. Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Oyuna aldım, o da golünü attı. Lider olmak çok önemliydi, inşallah böyle devam edeceğiz" dedi. Buruk, Sporting maçı için ise "Hedeflerimiz var. Turdan umudu kesmiş değiliz" yorumunu yaptı.