"Galatasaray Kadıköy'de 8'le bile alırdı!"

Bravo Reha Hocam!..

Maç bitti, maçı yorumlayan kanalları dolaşırken, aSpor'da Reha Kapsal'a rastladım ve orada takıldım kaldım.. Reha harika bir yorum yapıyor ve aslında maçı Galatasaray'ın kazanmadığını, Fener'in hem de nasıl fahiş ve sürekli hatalar dizisi ile kaybettiğini anlatıyordu ki, Galatasaraylı dostum Levent Tüzemen dayanamadı, "Biz burada yenilen Fener'i değil, zaferi kazanan Galatasaray'ı konuşmaya toplandık" gibisinden bir lafla o muhteşem analizciyi susturdu.

Oysa konuşulacak şey aslında oydu.

Galatasaray'ın zaferi maferi yok..

Sahadaki o Fener'i, herhangi bir ikinci lig takımı bile yenerdi. Fatih Terim'in Türk düşmanlığı ve Belhanda/ Feghouli keçi inadı olmasa, Galatasaray, Kadıköy'deki 6-0'ın rövanşı gene ayni statta hem de "8" le bile alırdı.

Fatih'in inadı yüzünden Muslera harika, mucize kurtarış yapmasa ve o frikiği atan Mehmet Ekici, penaltıdan kolay pozisyonda topu bu defa Muslera'nın kucağına atmasa, sonuç ne olurdu, bilmiyorum..

Bizim tabela yazarları biliyor ama umurlarında değil. Onlar, spor değil, skor konuşur, yazarlar..

Maç sonu konuşulması gereken asıl şey, Aziz Yıldırım gibi nefreti bir adamı, hem de nasıl hezimete uğratarak başkan seçilen ve bugün "Ona oy verdiğim eller kırılsın" dedirten Ali Koç ve onun en büyük hatalarından "Ersun Yanal"dı.

.. ve bu ülkede futbolu bana sorarsanız, en iyi bilenler arasında bulunan Reha Kapsal da onu yapıyordu işte..

Levent susturdu. Yöneten Serkan Müdürüm de ona uyunca ben de kanalı değiştirdim.

Hıncal Uluç'un yazısının tamamını okumak için tıklayın...