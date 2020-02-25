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SON DAKİKA | - kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, mart ayı içerisinde ile oynanacak yarı final ilk maçı ve Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasındaki maçları ile ilgili güvenlik önlemleri görüşüldü.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 15:47 ABONE OL
SON DAKİKA | Trabzonspor - Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor AŞ yetkilileri ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki maçla ilgili tedbirler karara bağlandı.

Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart Salı günü 20.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak.

Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.

Her iki maçta görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelik'te belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket edecek.

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SON DAKİKA | Trabzonspor - Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
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