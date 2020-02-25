UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan: Napoli - Barcelona

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli'ye konuk oluyor. İki takım tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.

TSİ 23.00'te başlayacak ve San Paolo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın VAR hakemi Bastian Dankert, AVAR ise Marco Fritz.

Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Napoli'de Senegalli stoper Kalidpou Koulibaly sakatlığı sebebiyle sahaadki yerini alamayacak.

Barcelona'da ise Fransız yıldız Ousmane Dembele'nin yanı sıra Jordi Alba ve Luis Suarez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

Takımların muhtemel ilk 11'leri şu şekilde

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Junior, Arthur, Busquets, De Jong, Messi, Griezmann, Fati