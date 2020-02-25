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son 16 turu ilk maçında İspanyol devi deplasmanda İtalyan ekibi ile karşı karşıya geliyor. San Paolo Stadyumu'nda oynanacak ve iki takımı tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya getirecek müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı olarak takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 18:48 ABONE OL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan: Napoli - Barcelona

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli'ye konuk oluyor. İki takım tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.

TSİ 23.00'te başlayacak ve San Paolo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın VAR hakemi Bastian Dankert, AVAR ise Marco Fritz.

Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Napoli'de Senegalli stoper Kalidpou Koulibaly sakatlığı sebebiyle sahaadki yerini alamayacak.

Barcelona'da ise Fransız yıldız Ousmane Dembele'nin yanı sıra Jordi Alba ve Luis Suarez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

Takımların muhtemel ilk 11'leri şu şekilde

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Junior, Arthur, Busquets, De Jong, Messi, Griezmann, Fati

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan: Napoli - Barcelona
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