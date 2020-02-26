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Son rövanş maçında , 'yı deplasmanda 1-0 yendi. İlk maçı da 3-2 kazanan Rangers, toplamda 4-2'lik skorla son 16'ya kalan taraf oldu. İskoç ekibine galibiyeti getiren tek gol 'ten geldi.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 21:55 ABONE OL
Avrupa Ligi'nde Rangers, Sporting Braga'yı eledi

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda rövanş maçlarının heyecanı başladı.

Portekiz'de Estadio Municipal de Braga Stadyumu'nda Sporting Braga ile Rangers karşı karşıya geldi. İskoçya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Rangers, Portekiz'de de galip gelmeyi bildi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 61. dakikasında sahneye Ryan Kent çıktı. Ianis Hagi'nin pasında topla buluşan Kent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu gol maçın sonucunu da belirledi.

Rangers, Sporting Braga'yı 3-2 ve 1-0'lık galibiyetlerle turnuvanın dışına itti ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

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Avrupa Ligi'nde Rangers, Sporting Braga'yı eledi
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