UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda rövanş maçlarının heyecanı başladı.

Portekiz'de Estadio Municipal de Braga Stadyumu'nda Sporting Braga ile Rangers karşı karşıya geldi. İskoçya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Rangers, Portekiz'de de galip gelmeyi bildi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 61. dakikasında sahneye Ryan Kent çıktı. Ianis Hagi'nin pasında topla buluşan Kent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu gol maçın sonucunu da belirledi.

Rangers, Sporting Braga'yı 3-2 ve 1-0'lık galibiyetlerle turnuvanın dışına itti ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.