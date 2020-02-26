Bursaspor Süper Lig yolunda zorlu virajda

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, yarın Altay ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yolunda yara alan yeşil-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında 3 puan alıp bu mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor.Bu sezon tüm hedeflerini Süper Lig'e çıkmaya yönelik yapan Timsah için yarınki maç hayati bir önem taşıyor. Dün oynanan TFF 1. Lig karşılaşmalarında hem Hatayspor hem de Adana Demirspor'un kazanması, yeşil-beyazlılar için bu maçta 3 puanı, olmazsa olmaz hale getirdi. Maç eksiği ile Adana Demirspor'un ardından dördüncü sıraya düşen Bursaspor, Altay'ı mağlup edip yeniden üçüncü sıraya yükselmeyi amaçlıyor.Özellikle sezonun ikinci yarısında bir türlü tam kadro olamayan yeşil-beyazlılarda, Altay maçından önce de önemli eksikler bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Özer Hurmacı, sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl ve sakatlığı devam eden Burak Kapacak, bu kritik mücadelede takımı yalnız bırakacak. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in, Tayfur'un yokluğunda sağ bekte Cüneyt Köz'e forma vermesi bekleniyor.Teknik Direktör Ali Tandoğan'la yollarını ayırdıktan sonra Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getiren Altay, yeni hocası ile çıktığı ilk maçta evinde Adanaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte play-off hattına giren siyah-beyazlılar, Bursa'ya oldukça moralli geliyor. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Gençer Cansev ve sarı kart cezalısı olan Erhan Kartal, Bursa'da forma giyemeyecek.Bursaspor - Altay maçı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak için ayrı bir anlam taşıyor. Sezon başında yeşil-beyazlılarda göreve başlayan fakat ligin 16. haftasında oynanan Menemenspor maçından önce görevden alınan genç teknik adam, perşembe günü eski takımına karşı 3 puan arayacak. En son ligin 14. haftasında 8 Aralık'ta iç sahada oynanan Giresunspor maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na ayak basan Koşukavak, 81 gün sonra bu kez Altay'ın teknik direktörü olarak aynı stadyumda olacak.

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