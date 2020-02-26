Freiburg 0-2 Fortuna Düsseldorf | MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga'da düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Freiburg'a konuk oldu.
Düsseldorf 36. dakikada Andre Hoffmann'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Freiburg ikinci yarıda beraberlik için rakip kaleye yüklenirken,savunmada geçit vermeyen Düllsedor 61'de Erik Thommy ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Kalan dakikalarda skoru koruyan Düsseldorf kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Ligde 6 hafta sonra kazanan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 20'ye yükseltirken, 8. basamaktaki Freiburg ise 33 puanda kaldı.