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0-2 |

'nın 23. haftasında 'a konuk olan , rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Düsseldorf'ta milli futbolcular ve 90 dakika görev yaptı.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 08:10 ABONE OL
Freiburg 0-2 Fortuna Düsseldorf | MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga'da düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Freiburg'a konuk oldu.

Düsseldorf 36. dakikada Andre Hoffmann'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Freiburg ikinci yarıda beraberlik için rakip kaleye yüklenirken,savunmada geçit vermeyen Düllsedor 61'de Erik Thommy ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Düsseldorf kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Ligde 6 hafta sonra kazanan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 20'ye yükseltirken, 8. basamaktaki Freiburg ise 33 puanda kaldı.

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Freiburg 0-2 Fortuna Düsseldorf | MAÇ ÖZETİ
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