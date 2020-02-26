Futbolcular yönetsin

İngiltere'de haftalardır süregelen VAR tartışmaları 27. haftada yaşananlarla daha da büyüdü. Tottenham'dan Giovani Lo Celso'nun Azpilicueta'nın ayağına bastığı hareket Chelsea kulübünü çılgına çevirirken, M.City-Leicester City ve Burnley-Bournemouth
maçlarındaki pozisyonlar da VAR eleştirilerini artırdı.
LİNEKER: VAR FUTBOLCU OLSAYDI...
Efsane futbolcu Lineker, "Eğer VAR bir futbolcu olsaydı gelecek hafta takımda kalamazdı"
diyerek eleştirisini yaparken,
eski FIFA hakemi Mark Halsey de "Eski futbolcular VAR'da görev almalı. Çünkü bazı hakemler futboldan anlamıyor"
sözleriyle yeni bir tartışma yarattı.
Wolwerhampton tribünleri de geçmiş hatalar
nedeniyle "VAR'dan sonra artık bu futbol değil"
pankartıyla tepki gösterdi.