Futbolcular yönetsin

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de haftalardır süregelen VAR tartışmaları 27. haftada yaşananlarla daha da büyüdü. Tottenham'dan Giovani Lo Celso'nun Azpilicueta'nın ayağına bastığı hareket Chelsea kulübünü çılgına çevirirken,maçlarındaki pozisyonlar da VAR eleştirilerini artırdı.Efsane futbolcu Lineker,diyerek eleştirisini yaparken,eski FIFA hakemi Mark Halsey desözleriyle yeni bir tartışma yarattı.Wolwerhampton tribünleri de geçmiş hatalarnedeniylepankartıyla tepki gösterdi.