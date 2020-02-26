Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sergen Yalçın raporunu sundu! Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday

raporunu sundu! 'ta 'un yerine 4 aday

teknik direktörü , Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Alman file bekçisi 'un sezon sonunda kendileriyle birlikte olmayacağını açıklamıştı. Gösterdiği performansla taraftarın eleştiri oklarının hedefinde yer alan Alman file bekçisini yerine teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4 alternatif belirlendi.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 18:49 ABONE OL
Sergen Yalçın raporunu sundu! Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday

, geçen sezonun başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda Karius'un yerine transfer edilecek isim de netleşmeye başladı.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın raporunu sundu! Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN