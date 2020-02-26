Sergen Yalçın raporunu sundu! Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Alman file bekçisi Loris Karius'un sezon sonunda kendileriyle birlikte olmayacağını açıklamıştı. Gösterdiği performansla taraftarın eleştiri oklarının hedefinde yer alan Alman file bekçisini yerine teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4 alternatif belirlendi.
Giriş Tarihi: 26.2.2020 18:42Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 18:49ABONE OL
Beşiktaş, geçen sezonun başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda Karius'un yerine transfer edilecek isim de netleşmeye başladı.