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Başkanı 'den "koronavirüs" açıklaması!

Futbol Federasyonu Başkanı , koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyada'da görülmeye başlayan virüs hakkında konulan Özdemir, " yapılsın yapılmasın diye konuşmalar var. Bu yalnız Türkiye'yi etkileyen bir olay değil." dedi. Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 'da oynayacak...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:14 ABONE OL
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den koronavirüs açıklaması!

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da geçen hafta sonu 3 maçın oynanmadığını aktaran Özdemir, "Bazı maçların seyircisiz oynanma kararı alındı. Avrupa Futbol Şampiyonası yapılsın yapılmasın diye konuşmalar var. Bu yalnız Türkiye'yi etkileyen bir olay değil. Makedonya'da bir vaka olmuş ama çok şükür şu anda çok iyi tedbirler alındı. İran seferlerimiz tamamen durdu şu anda. Nerede tehlike varsa orada duracağız." diye konuştu.

Nihat Özdemir, İzmir'in Türk futbolu için önemli olduğunu belirterek, Altınordu'nun altyapıda "başarılı" işler yaptığını, Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil'le önemli bir ivme yakaladığını, TFF 3. Lig'e düşen Altay'ın da TFF 1. Lig'e kadar yükseldiğini söyledi.

İzmir takımlarının iyi gidişatlarının sürmesini temenni eden Özdemir, "İzmirliler bizden mili maç istiyor. Hazırlık maçı olsun, şu olsun bu olsun. Şenol hocayla da konuştum, İzmir'e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den "koronavirüs" açıklaması!
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