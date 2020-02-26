Trabzonspor kendini aştı

Süper Lig'de son maçında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, puanını 45 yaparak şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavililer, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görev gelmesiyle birlikte her sezon üzerine koyarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 23 hafta sonunda 36 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, bu sezon 23 hafta sonunda, 1 maçı eksik olmasına karşın 22 maçta hanesine 45 puan yazdırarak geçtiğimiz sezona 9 puan fark attı.Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en çok puanını bu sezon topladı. Karadeniz ekibi 2010-11'de 23 hafta sonunda 51 puan toplarken, 2011-12 (39), 2012-13(30), 2013-14 (34), 2014-15 (40), 2015-16 (27), 2016-17 (35), 2017-18 (36), 2018-19 (36) ve bir maç eksikle 2019-20 (45) puan topladı.Trabzonspor şu ana kadar sergilediği performans ile gol yollarında da başarılı bir grafik çizdi. Bu sezon oynadığı 22 maçın 21'nde gol atma başarası gösteren Karadeniz ekibi sadece Göztepe kalesine gol atamadı. Bordo-mavililer 5 maçta ise kalesinde gole kapatmayı başardı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda rakip filelere 49 gol gönderdi. Bordo-mavililer en son söz konusu haftalar itibarıyla rakip kalelere 2010-11 sezonunda 49 gol göndermişti. Lig'de bordo-mavilileri 42 golle Demir Grup Sivasspor takip etti.Trabzonspor, bu sezon deplasmanda bir maç eksikle oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasman maçlarında 19 puan toplayan bordo-mavililer dış sahada sıralamasında ilk sırada yer alırken, tek yenilgisini 5. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı almıştı.

BUGÜN NELER OLDU