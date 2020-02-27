Beşiktaş, Burak Yılmaz'a yeni sözleşme önerecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonun planlamasını yapıyor. Birçok oyuncuyu göndermeyi hedefleyen yönetim, yüksek ücret alan futbolculardan da 'feda' bekliyor. Bu isimlerinde başında da Burak Yılmaz geliyor.

Eski başkan Fikret Orman'ın istifa kararı aldıktan sonra Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 2 yıl için 5 milyon euro kazanacak şekilde uzattığı ortaya çıkmıştı. Yönetim, 35 yaşındaki golcünün bu kontrat şartlarını revize etmek istiyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Burak Yılmaz'dan indirim talep edecek olan yönetim, milli futbolcunun bu öneriyi reddetmesi durumunda, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Sezon başında Lecce'nin ciddi şekilde ilgilendiği Burak Yılmaz'ın nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Öte yandan Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maça çıkan golcü, 9 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.