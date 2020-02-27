Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng kararı

Beşiktaş'ta yeni sezonun yapılanması şimdiden başladı. Sergen Yalçın'la hem ekonomik hem de başarıya ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, takıma faydası olacağına inandığı yıldızları kadroda tutacak. Devre arasında Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralanan ve hemen takıma ayak uyduran Boateng de bu isimler arasında yer alıyor.

Gana basınından Footballghana.com'da yer alan habere göre Sergen Yalçın, Boateng'in kısa süreli performansına hayran kaldı ve gelecek sezon mutlaka takıma olmasını istiyor. Yalçın, liderlik özelliğiyle dikkat çeken 32 yaşındaki isim için, 'Kevin Prince Boateng'in bonservisini alın' şeklinde rapor verdi.

Beşiktaş, Baoteng'in bonservisinin bulunduğu Fiorentina kulübüne 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber 2 yıllık sözleşme teklifi yapacak.

Gaziantep FK'ya gol attıktan sonra konuşan Boateng, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir çok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler."