Ersun Yanal'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası disipline sevk edilen isimlerlerin cezalaarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hakem Halil Umut Meler'in direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1 maç men cezası aldı.

Belhanda ile tartıştığı olay sonrası direkt kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu Deniz Türüç'e de 1 maç ceza verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü VOLKAN KAZAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4 ve 12. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."