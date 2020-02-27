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'de moral yemeği

'de yenilgisi sonrası yönetim, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi. Başkan , sarı-lacivertli futbolcular ve 'la moral yemeğinde buluştu.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 16:40 ABONE OL
Fenerbahçe'de moral yemeği

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenildi. 21 yıllık serinin bozulduğu bu maçın ardından kulüpte adeta kriz çıktı.

Taraftarlar, derbi mağlubiyetinin ardından Ali Koç ve deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Şampiyonluk yarışında ağır yara ve ezeli rakiplerinin gerisine düşen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifa edeceği haberleri gündeme damga vurmuştu. Ancak yönetimle yapılan toplantı sonrasında Yanal'la yola devam kararı çıktı.

Fenerbahçe'de krizin aşılması için bugün bir moral yemeği organize edildi. Başkan Ali Koç'un verdiği yemek davetine yönetim, futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal ve teknik ekip katıldı.

(Fotoğraflar TRT Spor'dan alınmıştır)

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Fenerbahçe'de moral yemeği
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