CANLI | Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçları tamamlandı ve son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. İlk maçta Portekiz'de Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen Başakşehir, sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Seribaşı uygulamasının olmadığı son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirdi.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 16 kurasına katılım hakkı kazanan son takım, fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.



Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Medipol Başakşehir ile Kopenhag oynanacak eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 19 Mart'ta Kopenhag'da oynanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER

Olympiakos FC - Wolverhampton

Rangers FC - Bayer 04 Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Eintracht Frankfurt - Salzburg ya da Basel

LASK Linz - Manchester United



KOPENHAG'I TANIYALIM

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turunda yarışacak Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag kimdir? UEFA son 16 turuna nasıl yükseldi? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir, Danimarka ligi ekiplerinden Kopenhag ile eşleşti. Bir önceki turda Sporting Lizbon'u eleyerek büyük bir başarıya imza atan Başakşehir'in rakibi Kopenhag kimdir? Son 16 turuna nasıl geldi? Bu bilgileri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'ne B Grubu'ndan katılan Kopehag, Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano ile aynı grupta yer alıyordu. İsveç temsilcisi Malmö, gruptan 11 puan toplayarak lider çıkarkan, Kopenhag, topladığı 9 puanla 2. sıradan bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

CELTIC'İ ELEDİLER

Son 32 turunda İskoçya temsilcisi Celtic ile eşleşen Kopenhag, eşleşmenin ilk maçında, evinde yeşik beyazlı ekiple 1-1 berabere kalmıştı.

Turun rövanşında Danimarka temsilcisi, zorlu Celtic deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na adını yazdırmayı başaran Kopenhag'ın bu turdaki rakibi Medipol Başakşehir oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir ve Kopenhag, 12 Mart Perşembe günü, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Turun rövanşı, 19 Mart Çarşamba günü, Parken Stadyumu'nda oynanacak.