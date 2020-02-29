Adana Demirspor 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz'ün karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Adana Demirspor bu sonuçla puanını 41'e, Hatayspor ise 49'a çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR



17'nci dakikada Adana Demirspor kontratağında topu alan Erkan rakip ceza sahasına doğru hızla çıktı. İki rakibini çalımlayarak topa vuran Erkan'ın şutunda top savunmaya çarparak kaleci Akın'da kaldı.



21'inci dakikada Adana Demirspor atağında, Volkan'ın ceza sahası içine attığı ara pası sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz'ün şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.



31'inci Hatayspor'un soldan hızla geliştirdiği atakta Mesut sıfıra inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Selim'in şutunda meşin yuvarlak çok az farkla dışarı çıktı.



68'inci dakikada Hatayapor'un atağında Gökhan Karadeniz'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

85'inci dakikada Adana Demirspor'un atağında Tarık Çamdal'ın ortasında Mehmet Akyüz kafa vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Cemal Bingül (xxx), Baran Eraslan (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx) - Semih (xx), Tayyib (xx), Tarık (xx), Rassoul (xx), Traoure (xx), Hasan (xx) (Dk.78 Berk x), Erkan (xx), Volkan (xx) (Dk.79 Kosecki x), Sinan (xx) (Dk.71 Dibba x), Mehmet Akyüz (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Popov (xx), Kubilay (xx), Selim (xx) (Dk. 61 Ouali x) , Gökhan (xx) (Dk.74 Alican x), Caner (xx), Aabid (xx) (Dk.90 Soner ?), Mirkan (xx)

GOLLER: Dk. 85 Mehmet (Adana Demirspor) - Dk. 68 Gökhan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Muhammed, Uğur Tütüneker (Teknik direktör) (Adana Demirspor) - Sadi, Akın, Soner (Hatayspor)