Alanya kırmızı beyaza büründü

İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 33 askerimizin acısı yürekleri yakarken, Alanya'da da hüzünlü bir gün yaşandı. Maç öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda asker marşları çalınırken, tribünler kırmızı-beyaza boyandı. Türk bayraklarıyla donatılan stadyumda, "Kahraman ordumuzun yanındayız", "Gök girsin kızıl çıksın", "Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" pankartları yer aldı. Taraftarlar teröre lanet sloganları atarken, ordumuza destek tezahüratlarında bulundu. İki takımın oyuncuları maç öncesi seremonisine "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı ve mücadele öncesi şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Maça siyah formayla çıkan Beşiktaş, ilk 11'i duyururken de hiçbir oyuncunun adını yazmayarak siyah saha paylaşımı üzerinde ay yıldız arması ile, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla Mehmetçiğin Yanındayız" mesajı verdi.
HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ
Alanya'da stadı dolduran taraftarlar tribünlerde, "Kahraman ordumuzun yanındayız... Gök girsin kızıl çıksın... Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" pankartları açtılar. Maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
BOATENG: GALİBİYET GÜZEL AMA AKLIMIZ TÜRK AİLELERİNDE
Alanya'da geçen haftaki Trabzonspor 11'inden tek değişiklik yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üç maçta iki gole imza atan Kevin-Prince Boateng'i yedek soyundurdu. Oyuncunun hafif sakatlığı bulunduğu için riske atmak istemediğini söyleyen Sergen Yalçın, Ganalı yıldızı 62. dakikada Lens'in yerine oyuna aldı. Boateng, maçtan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güzel galibiyet... Tabrikler takım. Ancak aklımız şehit olan Türk askerlerindeydi. Türk askerleri için en derin taziyelerimi sunuyorum" mesajını verdi. Alman kaleci Karius da acımızı paylaştı ve "Önemli galibiyet ama bizim aklımızda İdlib'de şehit olan Türk askerleri var. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.