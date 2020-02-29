Alanya kırmızı beyaza büründü

İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 33 askerimizin acısı yürekleri yakarken, Alanya'da da hüzünlü bir gün yaşandı. Maç öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda asker marşları çalınırken, tribünler kırmızı-beyaza boyandı. Türk bayraklarıyla donatılan stadyumda, "Kahraman ordumuzun yanındayız", "Gök girsin kızıl çıksın", "Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" pankartları yer aldı. Taraftarlar teröre lanet sloganları atarken, ordumuza destek tezahüratlarında bulundu.Maça siyah formayla çıkan Beşiktaş, ilk 11'i duyururken de hiçbir oyuncunun adını yazmayarak siyah saha paylaşımı üzerinde ay yıldız arması ile, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla Mehmetçiğin Yanındayız" mesajı verdi.Alanya'da stadı dolduran taraftarlar tribünlerde, "Kahraman ordumuzun yanındayız... Gök girsin kızıl çıksın... Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" pankartları açtılar. Maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.Alanya'da geçen haftaki Trabzonspor 11'inden tek değişiklik yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üç maçta iki gole imza atan Kevin-Prince Boateng'i yedek soyundurdu. Oyuncunun hafif sakatlığı bulunduğu için riske atmak istemediğini söyleyen Sergen Yalçın, Ganalı yıldızı 62. dakikada Lens'in yerine oyuna aldı. Boateng, maçtan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güzel galibiyet... Tabrikler takım. Ancak aklımız şehit olan Türk askerlerindeydi. Türk askerleri için en derin taziyelerimi sunuyorum" mesajını verdi. Alman kaleci Karius da acımızı paylaştı ve "Önemli galibiyet ama bizim aklımızda İdlib'de şehit olan Türk askerleri var. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

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