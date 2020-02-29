Dişimize göre rakip

İstanbul'da 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seri başı uygulamasının olmadığı kura çekiminde turuncu-lacivertliler, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
İlk maçı 12 Mart'ta evinde oynayacak olan Boz Baykuşlar, 19 Mart'ta Parken Stadı'nda rakibine konuk olacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin finali ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
Diğer eşleşmeler şöyle:
Olympiakos - Wolverhamton Wanderers
Rangers - B.Leverkusen
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
İnter - Getafe
Sevilla - Roma
Eintracht Frankfurt - Basel
LASK Linz - Manchester United
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK: Başakşehir için turun şifresi belli
Son 16'da şeker kura olmaz ama Kopenhag çekilebilecek en güzel rakiplerden biriydi. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kızılyıldız'a elenirken ve Avrupa Ligi'nde zayıf bir gruptan çıkarken kalelerinde ne iki gol gördüler, ne de iki gol attılar. Tek istisna son Celtic maçında attıkları 3 gol. Başakşehir, bu kez ilk maçı evinde oynayacak ve sezonun istatistiklerine bakarsak şifre belli: Yemeden iki farklı galibiyet. Kopenhag, Buruk'un takımının grubundaki ne Roma'dan ne M.Gladbach'tan ne de elediği Sporting'den güçlü takım değil. Başakşehir, Portekiz ekibini evine yollarken 4 golün yanı sıra iyi futbol ve doğru kenar yönetimiyle bu turu sonuna kadar hak etmişti. Okan Buruk ve öğrencilerinin yolu açık olsun.
KOPENHAG'I TANIYALIM
Son 32 turunda Celtic'i saf dışı bırakan Kopenhag, Danimarka Süper Ligi'nde ise ikinci sırada yer alıyor.
YAŞ ORTALAMASI:
27.5
TEKNİK DİREKTÖR:
Staale Solbakken
MİLLİ OYUNCULARI:
9
STAT:
Telia Parken (38 bin 65 kişilik)
BAŞARILARI:
13 Danimarka şampiyonluğu, 8 Danimarka kupası
PİYASA DEĞERİ:
47.1 milyon Euro
EN DEĞERLİ OYUNCU:
Viktor Fischer, M.Daramy (6 milyon Euro)
DAHA ÖNCE SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN OYUNCUSU:
Dame N'Doye (Trabzon)
KİMİ ELEDİ:
Celtic (1-1, 3-1)
İKİNCİ KEZ AYNI YER! BUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldığı Kopenhag'a gidecek olmasının kendisi için önemine vurgu yaptı. Buruk, "2000'den sonra tekrar Kopenhag! Yine aynı kupa ve aynı yer. 2. maçta orada olacağız, turu geçmek istiyoruz. O statta tekrar oynar mıyız diye düşünmüştüm. Çok da hızlı oldu, başlar başlamaz eşleşme belli oldu. Tribünlerin dolu olmasına ihtiyacımız var. Türk taraftarlar oynayacağımız maçlarda bizi yalnız bırakmasın"
şeklinde konuştu.
BAŞKAN'DAN ÇAĞRI: HEPİMİZ BİRİZ
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag'la eşleşmelerini değerlendirdi. Tüm takım taraftarlarını maça davet eden Gümüşdağ, "Türkiye'de rakip olabiliriz ama Avrupa'da biriz, bu konuda netiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Sivas, Göztepe... Tüm takımlarımızı Kopenhag maçına bekliyorum. Onları burada misafir etmek istiyorum. Bayraklarımızla takımlarımızın yanında olacağız. Bu maçlarda rakip taraftar, takım fanatikliği yapacak durumda değiliz. Bizi destekleyeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.