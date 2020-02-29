Dişimize göre rakip

KOPENHAG'I

İstanbul'da 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu.İlk maçı 12 Mart'ta evinde oynayacak olan Boz Baykuşlar, 19 Mart'ta Parken Stadı'nda rakibine konuk olacak.Olympiakos - Wolverhamton WanderersRangers - B.LeverkusenWolfsburg - Shakhtar Donetskİnter - GetafeSevilla - RomaEintracht Frankfurt - BaselLASK Linz - Manchester UnitedSon 16'da şeker kura olmaz ama Kopenhag çekilebilecek en güzel rakiplerden biriydi. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kızılyıldız'a elenirken ve Avrupa Ligi'nde zayıf bir gruptan çıkarken kalelerinde ne iki gol gördüler, ne de iki gol attılar. Tek istisna son Celtic maçında attıkları 3 gol. Başakşehir, bu kez ilk maçı evinde oynayacak ve sezonun istatistiklerine bakarsak şifre belli: Yemeden iki farklı galibiyet. Kopenhag, Buruk'un takımının grubundaki ne Roma'dan ne M.Gladbach'tan ne de elediği Sporting'den güçlü takım değil. Başakşehir, Portekiz ekibini evine yollarken 4 golün yanı sıra iyi futbol ve doğru kenar yönetimiyle bu turu sonuna kadar hak etmişti. Okan Buruk ve öğrencilerinin yolu açık olsun.Son 32 turunda Celtic'i saf dışı bırakan Kopenhag, Danimarka Süper Ligi'nde ise ikinci sırada yer alıyor.27.5Staale SolbakkenTelia Parken (38 bin 65 kişilik)13 Danimarka şampiyonluğu, 8 Danimarka kupası47.1 milyon EuroViktor Fischer, M.Daramy (6 milyon Euro)Dame N'Doye (Trabzon)Celtic (1-1, 3-1)Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldığı Kopenhag'a gidecek olmasının kendisi için önemine vurgu yaptı. Buruk, "şeklinde konuştu.Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag'la eşleşmelerini değerlendirdi. Tüm takım taraftarlarını maça davet eden Gümüşdağ, "Türkiye'de rakip olabiliriz ama Avrupa'da biriz, bu konuda netiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Sivas, Göztepe... Tüm takımlarımızı Kopenhag maçına bekliyorum. Onları burada misafir etmek istiyorum. Bayraklarımızla takımlarımızın yanında olacağız. Bu maçlarda rakip taraftar, takım fanatikliği yapacak durumda değiliz. Bizi destekleyeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.