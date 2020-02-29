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Serie A'da 5 maç iptal oldu

Serie A'da bu Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, maçları, 'a ertelendi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.2.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 15:35 ABONE OL
Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu

Serie A'da bu hafta oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi.

İtalya'da Koronavirüs salgını nedeniyle futbola engel devam ediyor. İtalya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile bu hafta oynanması planlanan 5 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Buna göre Serie A'nın 26. haftasındaki Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia müsabakaları oynanamayacak. Yapılan açıklamaya göre ertelenen karşılaşmaların 13 Mayıs'ta oynanması planlandığı ifade edildi.
Serie A'da geçtiğimiz hafta COVID-19 nedeniyle Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da ertelenmişti.

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Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu
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